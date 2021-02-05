Ремонтом татарстанских больниц на 780 млн рублей займется «бенефициар пандемии»

Фото: Илья Репин

Что отремонтируют

Контракт на ремонт зданий семи центральных районных больниц в различных населенных пунктах Татарстана, а также корпуса ДРКБ в Казани уйдет к казанскому застройщику СК «Алтын Групп», выяснило «Реальное время». Работы по ремонту в этих больницах, согласно документам тендера, стоят от 8 до 136 млн рублей — общая сумма контракта составляет 781,3 млн рублей.

Ремонтировать будут следующие больницы:

Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани (судя по документам тендера, конкретно — третий корпус на улице Сафиуллина) — за 96,9 млн рублей;

Азнакаевскую центральную районную больницу — за 34,4 млн рублей;

два корпуса Бугульминской центральной районной больницы — в сумме за 165,6 млн рублей;

Буинскую центральную районную больницу — за 115 млн рублей;

Чистопольскую центральную районную больницу — в сумме за 105,4 млн рублей;

Тетюшскую центральную районную больницу — 70 млн рублей;

Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу — за 136 млн рублей;

Апастовскую центральную районную больницу — за 57,8 млн рублей.

Ремонтные работы в этих учреждениях должны завершиться к декабрю этого года. Интересно, что за этот тендер СК «Алтын Групп» соперничала с другим, еще более крупным татарстанским «королем госзаказа» — ООО «Евростройхолдинг+», разница в предложенных ценах составила чуть менее 4 млн рублей.

Как «Алтын Групп» вырвалась в «бенефициары пандемии»

Как ранее писало «Реальное время», СК «Алтын Групп» активно проявляет себя на рынке госзаказа. Сама компания сообщает, что работала еще на объектах Универсиады-2013, Олимпийских игр в Сочи 2014 года, Кубка конфедераций в Казани 2017 года и ЧМ-2018, а также на ряде объектов в Казани — вероятно, как субподрядчик.

В 2020 году, в период пандемии, компания буквально озолотилась на госзаказе — она выиграла тендеры на 3 миллиарда рублей на подготовку больниц к приему пациентов с подозрением на COVID-19. Благодаря этому издание «Проект» даже поставило компанию на третью строчку в рейтинге бенефициаров «коронавирусных» контрактов — выше только «Ростех» и ГК «Дельрус».

Фото: Максим Платонов

Также в 2020 году компания получила другой крупный и «статусный» заказ — на ремонт здания Госсовета Татарстана за 115 млн рублей.

Кроме того, как обращало внимание «Реальное время», в конце 2020 года ООО «СК «Алтын Групп» сменило основного собственника — ранее компанией владел бизнесмен Рустем Сафиуллин, теперь же она числится за неким Анасом Шигаповым (других компаний за ним нет). Связанное ООО «Алтын Групп» числится за Александром Хегаем — ранее ему принадлежало только 50% компании. Впрочем, Сафиуллин остается совладельцем нескольких менее крупных связанных с «Алтыном» юрлиц. В самой компании пока никак не прокомментировали смену собственников.

Александр Артемьев