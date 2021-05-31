В Елабужском районе РТ временно закроют движение по дороге Елабуга — Лекарево — Большие Армалы

В Елабужском районе Татарстана закроют движение по дороге Елабуга — Лекарево — Большие Армалы на участке от 5,2 км до 11,4 км, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Движение будет закрыто до 1 июля. Это связано с ремонтом дороги М-7 «Волга» — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Водителей просят заранее продумать свой маршрут.

Для объезда участка автомобилистам предлагают ехать по Набережно-Челнинскому шоссе и окружному шоссе в Елабуге, а еще по дорогам регионального значения Елабуга — Лекарево — Большие Армалы и через подъезд к Елабуге.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане 31 мая закроют для движения транспорта автодорогу Актаныш — Муслюмово. Участок с 73,6 км по 78,3 км будет недоступен до 30 августа. Это связано с проведением капитального ремонта дороги.

Маргарита Головатенко