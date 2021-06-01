При пожаре в Елабуге спасли двоих детей и двоих взрослых

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ночью в Елабуге произошел пожар в пятиэтажном доме коридорного типа. Пожарные спасли из горящего здания двух женщин с детьми.

Сообщение о пожаре на улице Марджани, 7, поступило 22.18. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировались 30 человек, в том числе 12 детей.

Прибыв на место, пожарные в окно 4 этажа установили трехколенную лестницу. По установленной лестнице из окна эвакуировались 40-летняя женщина с 14-летним подростком. Также по лестничному маршу при помощи спасательных устройств вывели из здания 22-летнюю девушку с пятилетним ребенком.

В 22.53 зафиксирована ликвидация горения. Пострадавших и погибших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.



На прошлой неделе в одном из домов Авиастроительного района Казани произошел пожар.

Ольга Плешкова