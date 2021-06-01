«Яндекс.Такси» готовится запустить в Казани сервис аренды самокатов

СМИ сообщили, что «Яндекс.Такси» собирается запустить сервис аренды электросамокатов в Казани. Арендовать самокаты можно будет в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go».

Как пишет «Коммерсантъ», пользователь сможет строить маршруты, в рамках которых можно будет заказать такси, забронировать каршеринговый автомобиль и самокат. Это поможет проехать часть пути на самокате, например для того, чтобы не стоять в пробке.

Напомним, ГИБДД совместно с властями Казани уже около месяца работает над проектом, который должен жестко ограничить использование электросамокатов и других СИМов. В Казани средства индивидуальной мобильности на данный момент предоставляют в прокат две компании Whoosh и Urent.



Ольга Плешкова