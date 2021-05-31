В России выделили более 9,5 млрд на средства реабилитации для людей с инвалидностью

Правительство России выделило свыше 9,5 млрд рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства выделяются из резервного фонда. Эти деньги будут потрачены на слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы и другие изделия, которыми инвалидов обеспечивает государство.

В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд рублей.

В 2021 году россияне с инвалидностью смогут в упрощенном порядке получать средства реабилитации, при помощи электронного сертификата. Специальный сервис станет доступен с октября. Там россиянам с инвалидностью можно будет в упрощенном порядке получать средства реабилитации, пользуясь электронным сертификатом.



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В феврале учредитель благотворительной организации «Все для детей», депутат Казгордумы Далия Гайнанова поднимала вопрос о доступности городской среды для инвалидов. По ее словам, нужна единая система, а не отдельные элементы.

Татьяна Леухина