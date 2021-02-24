Депутат Казгордумы Даиля Гайнанова: «В городе есть преграды для человека на коляске»

Учредитель благотворительной организации «Все для детей», депутат Казгордумы Даиля Гайнанова рассказала о доступности городской среды для инвалидов. По ее словам, нужна единая система, а не отдельные элементы.

«В городе есть преграды для человека на коляске. Нужно продумать все городское пространство. Городу нужен единый проект. Рустам Нургалиевич (Мииниханов), инвалиды — наш большой потенциал, могут быть интеллектуально и физически тоже очень способны и полезны для общества. Мамы, которые сидят с инвалидами, имеют хорошее образование, надо им дать возможность разгрузиться, нецелесообразно из кандидата наук сделать сиделку. Много вариантов: и паллиативные детсады, и волонтерское движение, и налаживание коммуникативного сообщества. Разрабатываем проект по поддержке мам, чтобы показать, что у них есть перспектива, они должны понять, что это не крест, не тупик, что жить можно», — отметила она.

Кроме того, Гайнанова рассказала о деятельности своего предприятия, которое шьет одежду для инвалидов. По ее словам, об этом мало кто знает, но уже есть желающие сотрудничать из других государств. Это «шикарный кейс», считает Гайнанова.

