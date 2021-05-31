Чемпион Европы по бегу Ильгизар Сафиуллин задержан за сбыт наркотиков

В Москве по подозрению в сбыте наркотиков был задержан 28-летний мужчина. По данным телеграм-канала Mash, задержанным оказался чемпион Европы по легкой атлетике и победитель Универсиады-2013 Ильгизар Сафиуллин.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в квартире спортсмена нашли полкилограмма мефедрона.

На Сафиуллина возбудили уголовное дело по подозрению в распространении запрещенных веществ. Спортсмену избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сафиуллин — мастер спорта международного класса по легкой атлетике. В его активе значатся победы на чемпионатах Европы среди юниоров и молодежи по бегу, а также на Универсиаде-2013 в Казани. В 2018 году он выиграл Кубок России на дистанции 3000 метров с препятствиями.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой, в котором она рассказала о проблемах в российской легкой атлетике.