В Челнах расширят производство мороженого

Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на сумму 250 млн рублей компании «Челны Холод» на увеличение производственных мощностей цеха мороженого. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Компания приобретет оборудование для фасовки и упаковки мороженого в вафельные стаканчики и рожки. Реализация проекта позволит увеличить мощности действующего производства мороженого. Ожидается, что на предприятии будет создано более 20 рабочих мест, в моногород привлекут свыше 1 млрд рублей инвестиций.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году челнинская фабрика мороженого «Славица» выпустила юбилейный пломбир к 100-летию ТАССР.



Татьяна Леухина