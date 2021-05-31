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Путин откроет автозавод Aurus в Татарстане дистанционно

12:20, 31.05.2021 1
Путин откроет автозавод Aurus в Татарстане дистанционно
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на сегодняшнем открытии производства автомобилей класса люкс Aurus в Татарстане, а запустит завод в режиме видеоконференции. Об этом говорится в плане пресс-службы президента РТ.

Дистанционное участие Путина подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Сегодня из Сочи президент примет участие в открытии завода Aurus, — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, Путин уже несколько лет ездит на этом автомобиле, также на Aurus «пересело» почти все российское правительство.

На открытии производства в ОЭЗ «Алабуга» ожидают главу Минпромторга России Дениса Мантурова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Об участии Путина в мероприятии стало известно вчера.

ОбществоВластьПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 май
    А зачем Путин для запуска завода? Некому кнопку нажать что ли?
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