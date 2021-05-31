КАМАЗ поставит в Москву почти 500 НЕФАЗов до конца марта 2022 года

КАМАЗ и ГУП «Мосгортранс» заключили контракт на поставку почти 500 низкопольных автобусов НЕФАЗ и их обслуживание в течение семи лет, сообщает пресс-служба автогиганта.



Согласно условиям, КАМАЗ поставит в Москву 473 автобуса НЕФАЗ-5299-40-52, в том числе 25 — с кабиной водителя-инструктора. В распоряжение Москвы до конца года поступят 310 автобусов, еще 163 передадут в течение первого квартала 2022 года.

Фото: rostec.ru

Автобусы НЕФАЗ (дочка КАМАЗа) вошли в тройку самых продаваемых в России марок по итогам апреля текущего года. За апрель количество проданных автобусов составило 56 шт.

Маргарита Головатенко