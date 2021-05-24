Автобусы НЕФАЗ вошли в тройку наиболее популярных в России по итогам апреля

Фото: ru.wikipedia.org / Artem Svetlov

Автобусы НЕФАЗ (дочка КАМАЗа) вошли в тройку самых продаваемых в России марок по итогам апреля текущего года. За апрель количество проданных автобусов составило 56 шт., сообщает «Автостат».



Лидером стал ПАЗ –не эту марку пришлось около 70% проданных автобусов — 791 шт. Каждый шестой автомобиль приходится на ЛиАЗ — 205 шт. Среди иностранных брендов лучшими стали Iveco и Yutong — 29 и 27 шт. соответственно.

ru.wikipedia.org / Дмитрий Сагдеев

В апреле продажи автобусов НЕФАЗ выросли на 160%. Всего в России в апреле 2021 года продажи составили 1,3 тысячи, что на 160% больше, чем в прошлом году.

Маргарита Головатенко