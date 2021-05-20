Казанца обвиняют в мошенничестве — он предлагал вложить денежные средства в акции

Фото: Максим Платонов

39-летний казанец обвиняется в мошенничестве. Его подозревают в том, что он обманул семь граждан на общую сумму около 101 млн рублей. Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвинили по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, мужчина предлагал выгодно вложить денежные средств в акции иностранных и российских компаний, криптовалюту с сентября 2015 года по август 2020 года и таким образом похитил деньги доверчивых граждан.

Свою вину мужчина частично признал. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Ранее полицейские установили мошенника, который обманывал пенсионерок, звоня им якобы с места происшествия и утверждая, что их родственник попал в аварию. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний житель Нижнекамска, который находился в исправительной колонии Челябинска.



Алексей Нечаев