Татарстан вошел в пятерку рейтинга регионов РФ по социально-экономическому развитию

Татарстан смог сохранить пятую строчку в рейтинге социально-экономического развития. Рейтинг составлен «РИА Новости».

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Москва и Санкт-Петербург — обе столицы набрали больше 80 баллов. Третье и четвертое место заняли Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область.

Авторы исследования отмечают, что социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов по итогам 2020 года ухудшилось. Это связано с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках.



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Ольга Плешкова