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Казань вошла в список лучших городов для карьеры детей по мнению родителей

09:57, 26.05.2021 3
Казань вошла в список лучших городов для карьеры детей по мнению родителей
Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в список самых лучших городов для карьеры детей по мнению родителей. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: realnoevremya.ru

Большая часть родителей-москвичей (74%) хотят, чтобы дети после учебы остались жить в Москве. Почти столько же (73%) петербуржцев желают, чтобы ребенок остался в родном городе. На третьем месте в рейтинге оказалась Казань: две трети родителей хотят, чтобы дети строили карьеру в столице Татарстана.

Примечательно, что 28% опрошенных родителей из Казани не хотят, чтобы дети после получения образования остались в столице Татарстана. Казанцы выбирают для своих детей Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Большинство рассматривает только города в своей стране.

Ранее столица Татарстана вошла в список перспективных городов для карьеры, но не оказалась в пятерке лучших. В первую тройку вошли Москва (59%), Петербург (32%), Краснодар (27%). Сочи (24%) и Екатеринбург (23%) заняли четвертое и пятое место соответственно.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 26 май
    Хотеть одно, если ты не способный, то карьеру нигде не получится построить.
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    Анонимно 26 май
    Вот-вот, в первую очередь это зависит от самого ребенка.
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  • Анонимно 26 май
    понятное дело, что родители не хотят отпускать детей в другой город) бредовый рейтинг
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