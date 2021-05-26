Казань вошла в список лучших городов для карьеры детей по мнению родителей

Казань вошла в список самых лучших городов для карьеры детей по мнению родителей. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: realnoevremya.ru

Большая часть родителей-москвичей (74%) хотят, чтобы дети после учебы остались жить в Москве. Почти столько же (73%) петербуржцев желают, чтобы ребенок остался в родном городе. На третьем месте в рейтинге оказалась Казань: две трети родителей хотят, чтобы дети строили карьеру в столице Татарстана.

Примечательно, что 28% опрошенных родителей из Казани не хотят, чтобы дети после получения образования остались в столице Татарстана. Казанцы выбирают для своих детей Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Сочи. Большинство рассматривает только города в своей стране.



Ранее столица Татарстана вошла в список перспективных городов для карьеры, но не оказалась в пятерке лучших. В первую тройку вошли Москва (59%), Петербург (32%), Краснодар (27%). Сочи (24%) и Екатеринбург (23%) заняли четвертое и пятое место соответственно.

Ольга Плешкова