После трагедии в Казани в ОП предложили требовать новую справку для приобретения лицензии на оружие

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После атаки на казанскую гимназию в Общественной палате предложили обязать лица, желающие получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах. С таким предложением выступил член ОП Султан Хамзаев.

В своем обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева Хамзаев отметил, что 19-летний Ильназ Галявиев, напавший на гимназию в Казани, получил лицензию на оружие, при этом нигде не работая, не учившись и не имея официального заработка. Три года назад аналогичный портрет был и у 18-летнего нападавшего в Керчи.

Хамзаев отметил, что в обоих случая молодые люди смогли получить разрешение на приобретение оружия, не располагая существенными средствами. Они смогли оплатить пошлины, курсы подготовки, приобрести дорогостоящее огнестрельное оружие, значительный запас патронов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности», — приводит текст обращения RT.



Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний житель Казани пришел в школу с оружием и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. При стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 были госпитализированы. Восемь пострадавших, в числе которых пятеро детей, были отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС.

Ольга Плешкова