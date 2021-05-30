В Челнах мужчина застрял под калиткой забора

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах мужчина 1982 года рождения застрял под калиткой забора. Инцидент произошел вчера. Спасатели ЗПСО №6 Поисково-спасательной службы РТ выехали на место происшествия в 23.20, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина шел на рыбалку под мостом через Каму и решил пролезть под дверью около электростанции, но застрял. Он не знал где находится и сильно замерз. Мужчина сам вызвал помощь.

фото: ГУ МЧС России по РТ

фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели нашли человека и вытащили его при помощь ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Мужчина отказался от медицинской помощи и продолжал общаться с друзьями по смартфону.

В апреле в Казани семилетняя девочка провалилась по бедра во дворе дома в песок. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану. Инцидент произошел на детской площадке у дома по Гарифьянова, 11. Девочку извлекли до приезда спасателей.



Алексей Нечаев