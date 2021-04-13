В Казани семилетнего ребенка по бедра затянуло в песок

В Казани семилетняя девочка провалилась по бедра во дворе дома в песок. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел на детской площадке у дома Гарифьянова, 11. Ребенок провалился в песок по бедра. Мать не смогла вытащить девочку, так как ее тоже стало затягивать.

«Девочку извлекли до приезда спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Ранее в Альметьевске спасатели пришли на помощь ребенку, палец которого застрял в игрушечной швейной машинке.



Ольга Плешкова