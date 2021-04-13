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В Казани семилетнего ребенка по бедра затянуло в песок

15:44, 13.04.2021 5
В Казани семилетнего ребенка по бедра затянуло в песок
Фото: kzn.ru

В Казани семилетняя девочка провалилась по бедра во дворе дома в песок. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Инцидент произошел на детской площадке у дома Гарифьянова, 11. Ребенок провалился в песок по бедра. Мать не смогла вытащить девочку, так как ее тоже стало затягивать.

«Девочку извлекли до приезда спасателей», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Ранее в Альметьевске спасатели пришли на помощь ребенку, палец которого застрял в игрушечной швейной машинке.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    жесть какая-то
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  • Анонимно 13 апр
    /Зыбучие пески прямо во дворе! А раньше такого не было что ли?
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  • Анонимно 13 апр
    Ааарабская нооочь
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  • Анонимно 13 апр
    Ну и ну, впервые о таком слышу у нас!
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  • Анонимно 13 апр
    Бред какой-то, что у них там за песочница глубиной полметра что ли?
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