Стало известно о состоянии пострадавшего от случайного выстрела автоинспектора

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Врачи рассказали о состоянии 19-летнего мужчины, которому автоинспектор случайно выстрелил в голову. Инцидент произошел под Новосибирском во время преследования автомобиля Toyota, водитель которого не остановился по требованию ДПС. Когда машину все же остановили, из нее выбежали несколько человек и бросились бежать. Одного из них инспектор задержал, тогда остальные попытались помочь приятелю. В этот момент, по данным СК, полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета».

Раненый в голову молодой человек по-прежнему в больнице в крайне тяжелом состоянии. «Жив, находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщили РИА Новости в облминздраве. В Следкоме также подвердили, что мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, ранее СМИ ошибочно писали о его смерти.

В отношении стрелявшего 38-летнего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по двум статьям — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также идет служебная проверка.