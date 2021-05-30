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«Лос-Анджелес» подтвердил переход Владимира Ткачева

09:44, 30.05.2021
«Лос-Анджелес» подтвердил переход Владимира Ткачева
Фото: vk.com/ska

Бывший нападающий СКА Владимир Ткачев стал игроком «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба «королей».

Российский хоккеист подписал с клубом НХЛ однолетнее соглашение до конца следующего сезона. Зарплата Ткачева по контракту составит 832,5 тысячи долларов.

Спортивные права на хоккеиста в КХЛ сохранит за собой СКА.

Любопытно, что пресс-служба «Лос-Анджелеса» перепутала Ткачева с тезкой и однофамильцем Владимиром Ткачевым, опубликовав фотографию воспитанника и экс-хоккеиста «Ак Барса».

Напомним, ранее стало известно о возможном переходе бывшего игрока «Салавата Юлаева» Линуса Умарка в клуб из чемпионата Швеции.

СпортХоккей
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