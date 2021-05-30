«Лос-Анджелес» подтвердил переход Владимира Ткачева
Бывший нападающий СКА Владимир Ткачев стал игроком «Лос-Анджелеса». Об этом сообщает пресс-служба «королей».
Российский хоккеист подписал с клубом НХЛ однолетнее соглашение до конца следующего сезона. Зарплата Ткачева по контракту составит 832,5 тысячи долларов.
Спортивные права на хоккеиста в КХЛ сохранит за собой СКА.
Любопытно, что пресс-служба «Лос-Анджелеса» перепутала Ткачева с тезкой и однофамильцем Владимиром Ткачевым, опубликовав фотографию воспитанника и экс-хоккеиста «Ак Барса».
Напомним, ранее стало известно о возможном переходе бывшего игрока «Салавата Юлаева» Линуса Умарка в клуб из чемпионата Швеции.СпортХоккей
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