В Казани пройдет фестиваль короткометражного кино о любви

В Казани в Старо-Татарской слободе на площадке Центра современной культуры «Смена» пройдет фестиваль короткометражного кино о любви. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фестиваль будет проходить с 5 по 13 июня. Зрителям покажут работы из Франции, Великобритании, Германии, США, Канады и Австралии. Общий хронометраж фильмов — 70 минут.

Фото: Илья Репин

Кинокартины будут представлять на языке оригинала с русскими субтитрами. В программу фестиваля вошли следующие фильмы: «Предыстория» (Германия), «Вкус любви» (Австрия), «Тео и Селеста» (Австралия), «Однажды мой принц придет» (Франция), «Объятия» (Франция, Канада), «Предложение» (Великобритания), «Суть всего» (Великобритания).

На этой неделе на набережной озера Кабан представили короткометражки литературного альманаха из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә».



Татьяна Леухина