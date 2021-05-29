В Татарстане во время санитарно-экологического двухмесячника вывезли более 400 тыс. куб. м отходов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с начала санитарно-экологического двухмесячника задействовали более 21 тыс. единиц техники, на полигоны вывезли более 400 тыс. куб. м отходов и посадили более 700 тыс. деревьев и кустарников. Также за это время привели в порядок детские площадки, остановочные павильоны. Двухмесячник завершается 31 мая.

Всего в мероприятиях по уборке территории приняли участие 780 993 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани 22 мая прошел экомарафон Всероссийской акции «Вода России», приуроченный ко Дню Волги. Одновременно уборка берегов прошла в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре. В акции приняли участие 15 регионов. На очистку береговых зон в тот день вышли боле 23 тысяч казанцев. Всего по республике собрано 1400 куб. м мусора, 236 км береговых территорий приведены в порядок.

В Татарстане продолжаются акции по очистке берегов. Планируется провести более 1 тыс. мероприятий. В прошлом году в рейтинге регионов по очистке береговых линий республика заняла 3-е место, участие приняло более 100 тысяч татарстанцев, передает пресс-служба президента РТ.

За время двухмесячника выявили более 3,8 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, 96% из них устранено (3703).

Татьяна Леухина