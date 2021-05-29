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В Татарстане запущена современная мелиоративная система

14:08, 29.05.2021 3
В Татарстане запущена современная мелиоративная система
Фото: agro.tatarstan.ru

Специалисты ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» разработали проект по строительству водоема и ирригационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Отмечается, что в рамках проекта предусмотрено строительство искусственного водоема, двух скважин на воду, системы энергоснабжения, современной заглубленной насосной станции и других объектов.

С помощью этой системы можно сократить климатические риски.

Аграрии Татарстана из-за прошедшей жары опасаются потерять до 20% будущего урожая зерновых.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 май
    Это "мелиоративное чудо" с "Фрегатом" - достижение 70-х годов прошлого 20-го века!!!!!!
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  • Анонимно 29 май
    Первое воскресенье июня - профессиональный праздник, "День мелирации СССР".
    Поздравляю всех мелиораторов СССР и Татарстана с Праздником!!!!
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  • Анонимно 30 май
    Татарстанским мелиораторам надо реанимировать в массовом порядке ДКП, разработанные их предшественниками из ТАССР
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