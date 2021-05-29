В Татарстане запущена современная мелиоративная система

Специалисты ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» разработали проект по строительству водоема и ирригационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Отмечается, что в рамках проекта предусмотрено строительство искусственного водоема, двух скважин на воду, системы энергоснабжения, современной заглубленной насосной станции и других объектов.

С помощью этой системы можно сократить климатические риски.

Аграрии Татарстана из-за прошедшей жары опасаются потерять до 20% будущего урожая зерновых.



Алексей Нечаев