В Татарстане запущена современная мелиоративная система
Специалисты ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» разработали проект по строительству водоема и ирригационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
Отмечается, что в рамках проекта предусмотрено строительство искусственного водоема, двух скважин на воду, системы энергоснабжения, современной заглубленной насосной станции и других объектов.
С помощью этой системы можно сократить климатические риски.
Аграрии Татарстана из-за прошедшей жары опасаются потерять до 20% будущего урожая зерновых.
комментарии
Поздравляю всех мелиораторов СССР и Татарстана с Праздником!!!!