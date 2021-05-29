Сейчас работы по программе «Наш двор» ведутся в 329 дворах — через две недели их будет 416

Куратор республиканской программы «Наш двор» Венера Камалова рассказала, как идет процесс благоустройства во дворах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

На сегодня работы ведутся в 329 дворах в 34 муниципальных образованиях, через пару недель еще в 87 дворах начнутся работы — всего в 416 дворах. Это 40% от общего запланированного объема на текущий год.

фото: Ринат Назметдинов

В Челнах с 2020 года остался высокий процент несмонтированного оборудования — 37%. В Лениногорском районе зафиксировано 34%, а в Новошешминском — 31%.

Тетюшский, Азнакаевский, Бугульминский районы, а также Казань и Набережные Челны завершают работы 2020 года, в том числе дорожные.

В этом месяце работы по благоустройству в рамках президентской программы «Наш двор» начались в 297 дворах Татарстана, 86 из них в Казани.

Алексей Нечаев