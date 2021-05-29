В июне россиян ждут длинные выходные

В июне у россиян будет три выходных подряд. Об этом в беседе с «Российской газетой» напомнил адвокат Владимир Постанюк.

12 июня отмечается День России — он относится к нерабочим дням. Эта дата выпала на субботу, поэтому выходным также станет понедельник — 14 июня. 11-го числа будет сокращенный рабочий день — как предпраздничный.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что при шестидневной рабочей неделе переноса нет. 12 июня будет праздничным днем, а с 14-го начинается стандартная рабочая неделя.

23 апреля президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочие дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне отдыхали с 1 по 11 мая. Решение о выходных было принято для стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Алексей Нечаев