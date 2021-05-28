В Нижнекамск привезли Кубок Гагарина

Сегодня в Нижнекамск доставили Кубок Гагарина. Трофей привезли воспитанники Нижнекамской хоккейной школы — Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов.

Кубок презентовали нижнекамцам в ледовом дворце «Нефтехим Арена». Все желающие могли увидеть его в течение двух часов — с 16.00 до 18.00, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Хоккеисты также передали музею администрации муниципалитета памятную игровую атрибутику.



О том, что Якупов и Шарипзянов привезут 28 мая в Нижнекамск Кубок Гагарина стало известно еще 25 мая. В первой половине мая в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Шарипзянов сообщил, что трофей планируют привезти в Нижнекамск 26 мая. Власти города вели переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).



Напомним, обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2020/21 стал омский «Авангард». Одним из главных героев плей-офф КХЛ стал защитник омичей Дамир Шарипзянов. Он перешел в «Авангард» из «Нефтехимика» в 2020 году.

О победе в серии с «Ак Барсом», не вызове в сборную России и выступлении в Кубке Гагарина читайте в интервью Дамира Шарипзянова «Реальному времени».

Татьяна Демина