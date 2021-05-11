Кубок Гагарина планируют привезти в Нижнекамск 26 мая

Кубок Гагарина планируется привезти в Нижнекамск 26 мая. Об этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сообщил защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

По его словам, сейчас власти города ведут переговоры с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) о доставке трофея в Нижнекамск на 26 мая. В этот день ожидается в городе большой праздник.

— Из Нижнекамска звонят, пишут? Чувствуешь поддержку из родного города?

— Да, конечно. Ждут кубок. Все спрашивают, когда приедет Кубок Гагарина. Сейчас решаем этот вопрос, надеюсь, устроим там праздник.

— Уже известна предварительная дата?

— Мы пытаемся сделать на 26 мая — там будет праздник в городе. Договариваются с лигой на этот день, надеюсь, получится. В ближайшие дни должно определиться, дадут эту дату или нет, — сказал Шарипзянов.

Фото: hawk.ru

Напомним, обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21 стал омский «Авангард». Одним из главных героев плей-офф КХЛ стал защитник омичей Дамир Шарипзянов. Он перешел в «Авангард» из «Нефтехимика» в 2020 году.

О победе в серии с «Ак Барсом», не вызове в сборную России и выступлении в Кубке Гагарина читайте в интервью Дамира Шарипзянова «Реальному времени».