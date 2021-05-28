Альберт Гильмутдинов стал помощником президента Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

Альберт Гильмутдинов, занимавший ранее пост ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева, теперь помощник президента Татарстана Рустама Минниханова. Информация размещена на сайте главы республики.

Скриншот/president.tatarstan.ru

Гильмутдинов возглавлял вуз с 2013 года. В ноябре прошлого года его вызвали в Вахитовский суд Казани для дачи показаний по уголовному делу об афере с госконтрактом на 95 млн рублей. По этому делу КНИТУ-КАИ им. Туполева получил статус потерпевшего. Однако на старте процесса представитель вуза ущерб не признал. Гильмутдинов до начала заседания сообщил гособвинителю по делу, что будет защищать честь вуза.

14 мая премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил исполняющего обязанности ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева коллективу вуза. Гильмутдинов поблагодарил коллектив вуза за доверие, оказанное девять лет назад, и за совместную работу.



Татьяна Демина