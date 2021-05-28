Число самозанятых в России достигло 2,4 млн человек — это много или мало?

Количество самозанятых граждан в России приближается к 2,4 млн, сообщила сегодня директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых являются предоставление автомобильно-транспортных услуг, ремонт, строительство, также услуги в сфере красоты, рассказала Дадаян на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Напомним, что режим налога на профессиональный доход (он же налоговый режим для самозанятых) появился в России с начала 2019 года. Тогда его ввели в качестве пилотного проекта в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот налоговый режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года — во всех регионах страны.

Этим режимом могут воспользоваться те, кто оказывают платные услуги без привлечения наемных работников и чей оборот не превышает 2,4 млн рублей в год. Самозанятые должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Фото: Василий Иванов

2,4 млн самозанятых россиян — это:

1,67% от всего населения России — 143,7 млн человек на начало 2021 года.

— 143,7 млн человек на начало 2021 года. 3,2% от числа трудоспособного населения России — по данным Росстата на конец апреля, таких россиян в стране 75,1 млн человек. При этом 3,9 млн человек числятся как безработные.

— по данным Росстата на конец апреля, таких россиян в стране 75,1 млн человек. При этом 3,9 млн человек числятся как безработные. Примерно треть от потенциального числа самозанятых — согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), всего в России самозанятыми могут стать до 7,2 млн человек.

— согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), всего в России самозанятыми могут стать до 7,2 млн человек. Та отметка, которую Россия планировала достичь только к 2024 году, — эта цель была заложена в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— эта цель была заложена в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В полтора раза меньше, чем число действующих индивидуальных предпринимателей в России: по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на сегодня действующими числятся 3,6 млн ИП.

в России: по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на сегодня действующими числятся 3,6 млн ИП. 2,4 млн самозанятых зарабатывают примерно 69,3 млрд рублей в месяц — в том же исследовании ВШЭ средний доход одного самозанятого оценивался в 28 882 рубля. Но в период локдауна этот показатель упал до 18 273 рублей в месяц — тогда самозанятые зарабатывали все вместе по 43,8 млрд рублей в месяц.

— в том же исследовании ВШЭ средний доход одного самозанятого оценивался в 28 882 рубля. Но в период локдауна этот показатель упал до 18 273 рублей в месяц — тогда самозанятые зарабатывали все вместе по 43,8 млрд рублей в месяц. С этой суммы самозанятые платят не менее 277 млн рублей налогов в месяц (если взять по самому минимуму — 4%), или 3,32 млрд рублей налогов за год.

Александр Артемьев