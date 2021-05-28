Чистая прибыль Ак Барс Банка за I квартал 2021 года увеличилась до 1,5 млрд рублей в соответствии с МСФО

ПАО «АК БАРС» БАНК опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2021 года.

Директор финансового департамента ПАО «АК БАРС» БАНК Айрат Шарапов:

— В I квартале 2021 года банк продемонстрировал положительную динамику бизнеса. Ак Барс Банк заработал 1,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 44,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рентабельность капитала банка составила 7,3% против 5,3% в I квартале 2020 года.

Банк нарастил розничный кредитный портфель на 5,5%, также выросла транзакционная активность клиентов — чистый процентный доход существенно вырос на 37,1% год к году, составив 3,7 млрд рублей. Улучшение качества кредитного портфеля позволило существенно сократить расходы на кредитный риск. Расходы на создание резервов сократились почти в два раза относительно I квартала 2020 года.

Основные финансовые результаты за I квартал 2021 года:

Чистая процентная маржа увеличилась до 3,2% с 2,3% за аналогичный период 2020 года.

Расходы на создание резервов составили 1,5 млрд рублей против 2,6 млрд рублей годом ранее. Стоимость риска (CoR) составила 2,4%, что ниже уровня I квартала 2020 года (4,6%).

Чистые процентные доходы (до резервов) за I квартал 2021 года составили 3,7 млрд рублей, увеличившись на 37,1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Чистый комиссионный доход вырос на 2,5% год к году в I квартале 2021 года, до 895 млн рублей.

Операционные доходы за январь — март 2021 года выросли на 14% относительно аналогичного показателя за 2020 год, достигнув 5,4 млрд рублей. Рост операционных доходов был обеспечен получением положительного финансового результата практически по всем сегментам бизнеса. Объем кредитного портфеля увеличился на 2,3% с начала 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года составил 243,7 млрд рублей.

Капитал

Собственный капитал Ак Барс Банка в I квартале 2021 года увеличился на 4,2% и по состоянию на 31 марта 2021 года достиг 83,4 млрд рублей. Капитал Группы Банка Ак Барс, рассчитанный в соответствии с требованиями российского законодательства, составил на 31 марта 2021 года 76,5 млрд рублей против 75,3 млрд рублей на 31 декабря 2020 года.

Нормативы достаточности капитала Н1.0 и Н1.1 по состоянию на 31 марта 2021 года составили 13,7% и 10,8% соответственно (при нормативных минимумах 8,0% и 4,5%).

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал