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Минстрой рассмотрит практику привлечения осужденных к строительным работам

13:15, 28.05.2021 2

Возможность привлекать заключенных российских тюрем для работы на инфраструктурных объектах рассматривает Минстрой России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

В первую очередь обсуждается привлечение заключенных на большие инфраструктурные объекты.

«Для того чтобы принять такое решение, нужно понимать технологию процесса, доставки заключенных и их работы», — цитирует Стасишина «Интерфакс».

Также необходимо понимать требования, которые обеспечат застройщики и подрядчики для безопасности

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит практику привлечения осужденных к строительным работам

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 май
    Всё это было уже,небольно то заключённые хотят работать.как говориться - срок идёт и ладно.
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  • Анонимно 28 май
    В Казани есть дома построенные заключёнными, например на ул.фрунзе, качестве плохое.
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