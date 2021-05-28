Минстрой рассмотрит практику привлечения осужденных к строительным работам

Возможность привлекать заключенных российских тюрем для работы на инфраструктурных объектах рассматривает Минстрой России. Об этом заявил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.



В первую очередь обсуждается привлечение заключенных на большие инфраструктурные объекты.

«Для того чтобы принять такое решение, нужно понимать технологию процесса, доставки заключенных и их работы», — цитирует Стасишина «Интерфакс».

Также необходимо понимать требования, которые обеспечат застройщики и подрядчики для безопасности

Ранее сообщалось, что правительство России рассмотрит практику привлечения осужденных к строительным работам

Ольга Плешкова