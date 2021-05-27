Правительство России рассмотрит практику привлечения осужденных к строительным работам

Правительство России рассмотрит практику привлечения осужденных к строительству объектов в России. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас этот вопрос прорабатывается.

Хуснуллин заметил, что практика привлечения заключенных к работам существовала в СССР.

«Я считаю, что эта практика имеет место на свое существование, мы эту тему отрабатываем. Это вполне возможный вариант», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предлагал организовывать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. По его словам, на такое исполнение наказания имеют право около 188 тысяч осужденных.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали доходы осужденных к принудительным работам — в среднем они составляют 20-24 тысячи рублей, но в отдельных случаях могут доходить и до 220 тысяч рублей. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает приведенные ФСИН суммы фантастическими: «Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение».



Ольга Плешкова