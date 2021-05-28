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В Казани вновь начнут работать мотобригады фельдшеров

14:15, 28.05.2021
В Казани вновь начнут работать мотобригады фельдшеров
Фото: instagram.com/ssmp.kzn

С 1 июня в Казани вместе с общепрофильными бригадами начнут работать мотобригады фельдшеров. Об этом говорится в сообщении Казанской станции скорой помощи в Instagram.

Мотобригада, состоящая из фельдшера-водителя, выезжает в общественные места в течение двух минут. Они будут оказывать оперативную помощь после ДТП, падения с высоты, поражения электрическим током и так далее.

Отметим, что такие бригады уже работали на улицах Казани.

ОбществоМедицина Татарстан
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