В Казани вновь начнут работать мотобригады фельдшеров

С 1 июня в Казани вместе с общепрофильными бригадами начнут работать мотобригады фельдшеров. Об этом говорится в сообщении Казанской станции скорой помощи в Instagram.

Мотобригада, состоящая из фельдшера-водителя, выезжает в общественные места в течение двух минут. Они будут оказывать оперативную помощь после ДТП, падения с высоты, поражения электрическим током и так далее.

Отметим, что такие бригады уже работали на улицах Казани.