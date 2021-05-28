В Челнах оштрафовали компанию за продажу веществ, которые входят в список наркотических средств

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах городской суд оштрафовал ООО «Хайер Лаундри Машин РУС» за продажу прекурсоров под торговым наименованием «Транспарентный АБС пластик». Вещество включено в таблицу II списка IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщили на сайте суда.

Представитель компании признал вину. Все нарушения были устранены. Суд признал ООО «Хайер Лаундри Машин РУС» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.16 КоАП РФ, по которому с учетом положений ст. 4.1 КоАП РФ назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, житель Казани 1989 года рождения в 2019 году организовал в арендованной квартире лабораторию по изготовлению наркотиков вещества мефедрон (4-метилметкатинон). Его признали виновным и приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу в мае этого года.



Алексей Нечаев