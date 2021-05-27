Жителя Казани приговорили к 8 годам тюрьмы за подпольную нарколабораторию

Житель Казани 1989 года рождения в 2019 году организовал в арендованной квартире лабораторию по изготовлению наркотиков вещества мефедрон (4-метилметкатинон), сообщает ФСБ РФ по Татарстану.

Для производства запрещенных веществ казанец купил все необходимое оборудование и инструменты, а еще средства защиты. Химические вещества, которые нужны для изготовления наркотика, он приобретал в интернет-магазинах с помощью поддельных документов.

Злоумышленника задержали сотрудники регионального УФСБ 17 октября 2019 года. Из его лаборатории изъяли как все оборудование, так и мефедрон массой 0,344 кг. Против казанца возбудили и расследовали уголовное дело по ч.4 ст.228.1, ч.2 ст.228.3, ч.3 ст.327, ч.4 ст.327 УК РФ.

Его признали виновным и приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу в мае этого года.

Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд на днях рассматривал дело о преступном наркосообществе. Участники обвинялись в незаконном сбыте наркотиков, в покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных средств и в их контрабанде.

Маргарита Головатенко