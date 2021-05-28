Ак Барс Банк отобрал семь лучших FinTech-проектов на питч-сессии Digital SuperHero

Ак Барс Банк дал старт Всероссийскому марафону онлайн-хакатонов Digital SuperHero. 27 мая прошло первое мероприятие серии — онлайн-питч-сессия стартап-проектов. Мероприятие направлено на поиск и поддержку перспективных команд в сфере FinTech. В нем приняли участие сформированные команды с работающим продуктом в направлениях ESG, Research Tools и RiskTech.

Всего на конкурс было подано 78 заявок от команд из Казани, Иннополиса, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России. 20 проектов, которые представили свои решения перед членами жюри, вошли в шорт-лист. Из них для проведения пилотных внедрений отобрали 7 проектов.

«Мы отобрали проекты, которые совпали с повесткой Ак Барс Банка и уже существующими инициативами. С ними мы готовы сотрудничать в рамках нашей акселерации. У нас были опасения, что будет мало ESG-повестки, но проектов в этом направлении оказалось много. У всех финалистов достаточный опыт, они подошли к масштабированию уже с хорошим продуктом, и сейчас наша задача — найти точки соприкосновения, чтобы получить максимальный эффект от партнерства», — отметил директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

Финалистами питч-сессии стали компании:

Win-Bin, развивающая сервис и технологии в сфере устойчивого развития — это электронные баки для раздельного сбора вторсырья и приложение с кешбэком за правильную сортировку;

EcoBox, которая занимается разработкой и производством девайсов для дезинфекции, стерилизации вещей, поверхностей и воздуха, безопасности сотрудников и клиентов, поддержания healthcare в компании и повышения лояльности клиентов;

jiff.store — сервис объединяет все инструменты для запуска онлайн-продаж и работает по принципу no-code, позволяет развивать малый бизнес и является полноценной торговой площадкой для компаний, продающих через социальные каналы;

«Платформа SalesChain» — сервис продажи финансовых и нефинансовых продуктов через сеть внешних агентов и партнеров. Инструменты обладают продвинутой аналитикой и глубинными технологиями в сфере Research Tools;

e-place.com, занимающаяся SaaS-решением в сфере Research Tools, закрывающим весь цикл работы с партнерами от онбординга и передачи заявок в банк до выплаты вознаграждения, включая все налоги;

«Реалитика», которая помогает клиентам анализировать отзывы в режиме реального времени;

RealtyCloud, которая занимается автоматической проверкой недвижимости и собственников на юридические риски за один час.

Также восемь проектов было отобрано в лонг-лист перед акселерацией для детального изучения и проработки их ограничений и возможностей.



Напомним, на протяжении всего лета финалисты будут работать с менторами и могут получить компенсацию до 500 тыс. рублей на проведение пилотных внедрений. По их итогам лучшие команды примут участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре, где посоревнуются за главный приз — 300 тыс. рублей от Ак Барс Банка. Также на DemoDay ожидается присутствие венчурных фондов и партнеров, которые будут готовы предложить инструменты масштабирования проектов.

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