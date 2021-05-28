Казань вошла в десятку самых популярных городов для отдыха с детьми

Фото: Денис Гордийко

Казань вошла в десятку самых популярных городов для отдыха с детьми. Исследование ко дню защиты детей провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Согласно исследованию, в число самых популярных городов вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Бахчисарай, Москва, Казань, Осташков, Банное, Воронеж и Кисловодск. В среднем семьи с детьми проводят в Казани 4 ночи. Средняя стоимость ночи летом составила 2 445 рублей.



Чаще всего туристы бронируют номера в отелях (74%), на втором месте — квартиры (18%). Только 8% семей арендуют дома для отдыха.

Ранее Казань вошла в десятку городов для отдыха без детей.

Ольга Плешкова