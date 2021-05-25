Казань вошла в десятку городов для отдыха без детей

Казань вошла в десятку городов для отдыха без детей. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. В исследовании проанализировали города и курорты, которые выбирают больше всего пар, отдыхающих без детей.

В десятку, помимо Казани, вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Гагра, Кисловодск, Москва, Петрозаводск, Калининград, Ростов-на-Дону.

Чаще всего туристы выбирают для отдыха без детей от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. В среднем отдых в Казани обойдется в 2 666 рублей за сутки, обычно туристы останавливаются здесь на три ночи. Дешевле всего оказалось отдохнуть в Кисловодске, а дороже — в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что героиня японских комиксов — кукла Бута-Чан успела прогуляться по Казани и осталась в восторге от эчпочмака и беляша.



Ольга Плешкова