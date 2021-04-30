В Центробанке предупредили об усилении активности псевдоброкеров

Россиян предупредили об усилении активности псевдоброкеров на рынке в этом году: злоумышленники под видом продажи финансовых продуктов выманивают у граждан деньги.

«Такая проблема действительно существует, особенно в 2020 и 2021 году, когда более популярными стали вложения на фондовом рынке, и когда на рынок пришли более семи млн новых клиентов», — рассказал глава департамента Центрального банка РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Представитель ЦБ уточнил, что данных за первый квартал 2021 года нет, но усиление активности псевдоброкеров, которые предлагают гражданами быстрый доступ на фондовый и форекс рынок, зафиксировано.

Он рассказал, что мошенники обманом вынуждают своих «жертв» установить торговый терминал и средство удаленного доступа к компьютеру, после чего списывают деньги с их счетов, пишет ТАСС.

Ранее руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал, как мошенники через уязвимости в ПО приложений банка могут украсть данные пользователей.



Татьяна Демина