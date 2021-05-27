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В Казани открыли памятник Ленину после реставрации — фото

12:10, 27.05.2021 2
В Казани открыли памятник Ленину после реставрации — фото
Фото: Максим Платонов

В Казани прошло торжественное открытие памятника Владимиру Ленину после реставрации.

На открытии побывал депутат Госдумы, первый зампредседателя КПРФ Юрий Афонин.

Фото: Максим Платонов
Фото: Максим Платонов

Напомним, в конце октября 2020 года в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Сам памятник впервые покинул свое место и отправился на реставрацию. После снятия скульптуры пропажей фигуры Ленина с площади Свободы в Казани обеспокоились власти Кубы. Памятник вернули на место в середине декабря 2020 года.

Реставрацию памятника завершили в апреле.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Хорошо, что этот бронзовый истукан является кумиром для небольшого количества его поклонников.
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  • Анонимно 27 май
    а стоит ли)
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