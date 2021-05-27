В Казани открыли памятник Ленину после реставрации — фото
В Казани прошло торжественное открытие памятника Владимиру Ленину после реставрации.
На открытии побывал депутат Госдумы, первый зампредседателя КПРФ Юрий Афонин.
Напомним, в конце октября 2020 года в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Сам памятник впервые покинул свое место и отправился на реставрацию. После снятия скульптуры пропажей фигуры Ленина с площади Свободы в Казани обеспокоились власти Кубы. Памятник вернули на место в середине декабря 2020 года.
Реставрацию памятника завершили в апреле.Общество Татарстан
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