В Татарстане за последние полгода снизился показатель закредитованности населения

За последние полгода в Татарстане среднее значение показателя долговой нагрузки снизилось на 0,61 процентных пункта и составило 27,29% (для сравнения на 1 октября 2020 года он составлял 27,9%). Это самые существенные темпы снижения закредитованности населения среди регионов России, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По состоянию на 1 апреля текущего года в целом по России среднее значение показателя долговой нагрузки граждан достигло 25,63%. За год он увеличился 2,36 процентных пункта.



Темпы снижения ПДН зафиксированы также в Пермском крае (-0,56 п.п.), Адыгее (-0,48 п.п.), Санкт-Петербурге (-0,35 п.п.) и Башкирии(-0,23 п.п.). Вырос средний показатель закредитованности за полгода в Хакассии (+2,50 п.п.), Бурятии (+1,63%),Тверской (+1,51%), Новгородской (+1,49 п.п.) и Кемеровской (+1,22 п.п.) областях.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в мае прошло года Банк России сообщил, что долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля 2020 года достигла исторического максимума в 10,9% доходов.

Татьяна Демина