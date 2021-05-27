В Татарстане на летний период увеличили скоростной режим на дорогах — видео

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Госавтоинспекция Татарстана увеличила скоростной режим на 52 участках дорог в республике. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На летний период увеличили скоростной режим до 80 км/ч на Мамадышском тракте — от перекрестка с улицей Интернациональной до границы Казани и по улице Залесной — от дома 118 до границы города.

Отмечается, что перед тем, как увеличивать скоростной режим, дороги тщательно изучают.

Замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров рассказал сегодня, что Казань является лидером по количеству автобусных полос на общую протяженность дорог. Они установлены на 43 улицах, а их общая длина составляет почти 200 км.