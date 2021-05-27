В Васильево нашли тело пропавшего во время купания 12-летнего мальчика — прокуратура РТ начала проверку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Водолазы обнаружили тело 12-летнего мальчика, пропавшего во время купания в поселке Васильево Зеленодольского района РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тело извлекли из реки Сумки с глубины трех метров в восьми метрах от берега в 20.07. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По предварительным данным, несколько ребят пришли к заливу реки Сумки, где для укрепления высокого берега были под большим углом уложены бетонные плиты. Мальчик спустился на бетонную плиту, а затем упал в воду. В МЧС предположили, что ребенок мог потерять равновесие. Рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь. Глубина Сумки в данном месте достигает трех метров.

По факту гибели ребенка прокуратура Зеленодольска организовала проверку. На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Михаил Балтусов. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сообщение о пропаже ребенка во время купания поступило в экстренные службы в 17.29.