В Челнах просят восстановить в должности уволенную из-за откатов заведующую детсадом №29

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах просят восстановить в должности уволенную из-за скандала с откатами заведующую детским садом №29 «Березка» Лилию Валиуллину. Обращение на имя мэра автограда Наиля Магдеева направили родители воспитанников учреждения.

Они выступили в защиту Валиуллиной, отметив, что в детсаду проводятся различные мероприятия, на его территории соблюдаются чистота и меры безопасности, пишет сhelny-biz.ru

Родители детсадовцев попросили организовать проверку фотографа, у которого заведующая просила процент, в том числе установить, платит ли он налоги и есть ли у него все необходимые документы.

Фото: instagram.com/elixirfoto.ru

Напомним, женщину уволили в связи с утратой доверия после сообщений о том, что она начала требовать у фотографа 20% от его заработка за съемку «на ее территории». Об инциденте рассказал челнинский фотограф Александр Веприков. После этого прокуратура начала проверку.

Татьяна Демина