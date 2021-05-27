Анонсирована видеоигра об Олимпиаде в Токио 2021 — она выйдет в конце июня (видео)

Официальная игра об Олимпийских играх в Токио — Olympic Games Tokyo 2020 выйдет 22 июня, ровно за месяц до начала японской Олимпиады. Об этом издательство SEGA сообщило в новом трейлере.

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game — спортивная аркада. Всего в ней будет 18 игр — на каждую из отдельных дисциплин, представленных на Олимпиаде в Токио. Пользователи смогут сыграть за легкоатлетов, побоксировать, сыграть в теннис или баскетбол.

Игра выйдет на платформе PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, а также на ПК в Steam. Помимо этого, игра появится на консолях нового поколения.



Олимпиада в Токио должна была пройти прошлым летом, однако из-за пандемии ее перенесли на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.