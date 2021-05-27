В России введут штраф за сбор персональных данных потребителей без необходимости
Власти России намерены ввести административные штрафы за сбор персональных данных потребителей без необходимости. Соответствующие поправки внесут в КоАП РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства обратил внимание, что зачастую при покупках граждан принуждают указывать избыточные персональные данные, даже когда по закону в этом нет необходимости. На многих массовых мероприятиях при покупке билета не требуется представлять личные данные, «а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию», пишет «РИА Новости».
Напомним, что Роскомнадзор предложил ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.
На прошлой неделе Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что госконтроль поможет усилить защиту персональных данных граждан и снизить правонарушения в соответствующей сфере.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым