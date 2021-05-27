В России введут штраф за сбор персональных данных потребителей без необходимости

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Власти России намерены ввести административные штрафы за сбор персональных данных потребителей без необходимости. Соответствующие поправки внесут в КоАП РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание, что зачастую при покупках граждан принуждают указывать избыточные персональные данные, даже когда по закону в этом нет необходимости. На многих массовых мероприятиях при покупке билета не требуется представлять личные данные, «а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию», пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что Роскомнадзор предложил ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.

На прошлой неделе Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что госконтроль поможет усилить защиту персональных данных граждан и снизить правонарушения в соответствующей сфере.



Татьяна Демина