Детский лагерь «Восток» в Казани откроют после ремонта 31 мая

Казанский детский лагерь «Восток» после ремонта откроется 31 мая. Всего летом здесь запланированы четыре смены, говорится на сайте мэрии Казани.

— Этому лагерю уже 60 лет. Он помнит еще приезд Юрия Гагарина и других выдающихся людей. И конечно же, большое количество наших дедушек, бабушек, родителей отдыхали здесь. И вот их дети, внуки будут отдыхать совершенно по-новому, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин во время обхода.

Лагерь начнет принимать в 4 раза больше детей, чем ранее. Кроме того, предусмотрена возможность отдыха ранней весной и осенью.

Фото: kzn.ru

После ремонта лагерь расширился с четырех до семи корпусов, на фасаде каждого из которых изображены портреты выдающихся космонавтов. Спальни рассчитаны на пять человек. На территории лагеря оборудованы спортивные площадки, имеется клуб, летняя эстрада, современный медпункт и столовая, где детям предложат питание по системе «шведский стол».

Фото: kzn.ru

В казанских лагерях этим летом отдохнут 13 тысяч детей.