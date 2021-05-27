В Нижнекамске в этом году отремонтируют несколько километров дорог

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Нижнекамске и районе будет отремонтировано 4,3 км дорог. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Уже отремонтирован участок дороги от улицы Пролетарской до кольца по улице Вокзальной и до улицы Корабельной. Общая протяженность автодороги составила 1,32 км.

фото: kzn.ru

На четной стороне улицы Вокзальной проходят работы по устройству пешеходного тротуара. Завершается ремонт на улице Ахтубинской.

В Московском районе Казани дорожные службы приступили к ремонту дороги по улице Беломорской. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке от улицы Химической до улицы Гудованцева протяженностью 1,190 км.

Алексей Нечаев