Дорога Алексеевское — Билярск закрывается для транспорта на все лето

Дорога Алексеевское — Билярск на участке с 32 км по 37,7 км в Алексеевском районе будет временно закрыта для движения транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Дорогу закроют на все лето — с 1 июня и до 1 сентября.

Объехать можно по дороге федерального значения Казань — Оренбург и дороге регионального значения Алексеевское — Высокий Колок, по «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок», Базарные Матаки — Мамыково, Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Муслюмкино — Билярск.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко