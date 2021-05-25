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Дорога Алексеевское — Билярск закрывается для транспорта на все лето

09:43, 25.05.2021
Дорога Алексеевское — Билярск закрывается для транспорта на все лето
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Дорога Алексеевское — Билярск на участке с 32 км по 37,7 км в Алексеевском районе будет временно закрыта для движения транспорта, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Дорогу закроют на все лето — с 1 июня и до 1 сентября.

Объехать можно по дороге федерального значения Казань — Оренбург и дороге регионального значения Алексеевское — Высокий Колок, по «Казань — Оренбург» — «Алексеевское — Высокий Колок», Базарные Матаки — Мамыково, Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Муслюмкино — Билярск.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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