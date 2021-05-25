Верховный суд РТ рассмотрит уголовное дело о преступном наркосообществе

Завтра в Верховном суде Татарстана начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летнего организатора наркосообщества и его семи участников, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Их обвиняют по статьям о создании преступного сообщества и участии в нем, в незаконном сбыте наркотиков, в покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных средств, и в их контрабанде. Преступления совершены с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

Следствие считает, что житель Нижегородской области вместе с неустановленными лицами создал преступное сообщество в 2016—2018 годах, чтобы сбывать наркотики и психотропные вещества как у себя в Нижегородской области, так и в Татарстане.

Четверо были «оптовыми закладчиками» — получали от организаторов крупные партии наркотиков, хранили их, фасовали и передавали подельникам. Еще двое размещали их в тайниках-закладках. Двоих соучастников также обвиняют в контрабанде более 1,5 кг наркотиков из Китая и Нидерландов.

Фото: realnoevremya.ru

Правоохранители пресекли преступную деятельность наркосообщества в 2018 году. В ходе обысков у соучастников изъято почти 3 кг запрещенных веществ. Один из подсудимых находится под домашним арестом, остальные — под стражей. Женщина-соучастница скрылась от следствия, сейчас находится в розыске. Свою вину соучастники не признали.

В 2020-м сотрудники МВД Татарстана пресекли работу девяти подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков и перекрыли 59 региональных и два международных канала поставки наркотиков. По данным полиции, всего из незаконного оборота изъято 200 кг наркотических и психотропных веществ. Возбуждено дело о преступном наркосообществе с сетью сбыта на территории республики и других регионов Российской Федерации.

Маргарита Головатенко