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Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока

09:16, 27.05.2021
Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока
Фото: minvr.gov.ru

Исполняющим обязанности генерального директора единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики назначили Игоря Носова, сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Корпорация — ключевой институт развития Дальнего Востока и Арктики, консолидирующий функции организаций, таких как АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».

Одной из ключевых целей является привлечение новых инвестиций в Арктику и на Дальний Восток, прокомментировал назначение Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и выразил уверенность, что Носов справится с возложенной на него задачей.

Игорь Носов занимал должность первого заместителя генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В 2018—2020 годах занимал должность губернатора Нижегородской области. До этого был генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Также занимал руководящие должности в правительстве Москвы и Татарстана, возглавлял Совет директоров экономической зоны «Алабуга».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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