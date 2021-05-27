Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока

Исполняющим обязанности генерального директора единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики назначили Игоря Носова, сообщает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Корпорация — ключевой институт развития Дальнего Востока и Арктики, консолидирующий функции организаций, таких как АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».

Одной из ключевых целей является привлечение новых инвестиций в Арктику и на Дальний Восток, прокомментировал назначение Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и выразил уверенность, что Носов справится с возложенной на него задачей.

Игорь Носов занимал должность первого заместителя генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В 2018—2020 годах занимал должность губернатора Нижегородской области. До этого был генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Также занимал руководящие должности в правительстве Москвы и Татарстана, возглавлял Совет директоров экономической зоны «Алабуга».

Маргарита Головатенко